الشمري يتحدث من كربلاء عن استعدادات زيارات محرم: أكمال كافة المتطلبات (فيديو)

وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، "حضرنا إلى كربلاء المقدسة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والتقينا بمحافظ كربلاء ومسؤولي الحكومة المحلية، حيث ناقشنا جميع المتطلبات والخطط المعدة لزيارة محرم الحرام، وإسناد كربلاء المقدسة بالطاقة الكهربائية والصحة والخدمات خلال الـ10 أيام الأولى".وأكد، أنه "تم تعزيز المحافظة بكافة القطاعات الأمنية لتأمين نجاح الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام للسماح للزائرين بأداء الزيارة"، مشيرا الى جملة تحديات منها ارتفاع درجات الحرارة وإجراءات الدفاع المدني.ووصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، صباح اليوم السبت، إلى محافظة كربلاء المقدسة، للاطلاع ميدانياً على آلية تطبيق الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام.