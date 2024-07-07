رفع رمانة هجومية مرمية في شارع جنوب غربي بغداد

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) تمكنت من رفع رمانة يدوية هجومية مرمية على جانب طريق حي الاعلام ضمن منطقة البياع".وأضاف، انه "تم رفع الرمانة دون اصابات تذكر".