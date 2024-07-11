الإطاحة بـ9 متهمين في قضائي الطارمية والمحمودية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، والسابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن /قيادتنا، نفذت عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية في قضائي ( الطارمية، المحمودية) والقرى والأرياف والبساتين المحيطة بها".وأشار إلى، أن "العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء العراقي".