القبض على 3 تجار مخدرات وضبط 40 كيلو غرام من الحشيشة في البصرة

وقال ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على اعترافات تجار المخدرات الدوليين الملقى القبض عليهم مسبقا، تحركت قوة خاصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لتنفيذ أوامر قبض وتحري بحق تجار المخدرات الهاربين في محافظة البصرة بالإشتراك مع مديرية مخدرات البصرة".وأضاف: "حيث تمكنت القوة من القاء القبض على ثلاثة تجار مهمين وضبط ٤٠ كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة، وتم التحفظ على المواد وتوقيف المتهمين وفق احكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات".