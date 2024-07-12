إصابة خطيرة لمنتسب باطلاق نار على سيطرة في المنطقة الخضراء

السومرية نيوز-امن



افاد مصدر امني اليوم الجمعة، بإصابة منتسب امني باطلاق نار على سيطرة في منطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "منتسبا امنيا أصيب برصاصة من قبل شخص قام باطلاق النار على سيطرة النزاهة في المنطقة الخضراء ".



وأضاف انه "تم القبض على الفاعل لمعرفة ملابسات الحادثة"، مشيرا الى ان "المنتسب لاتخلو حالته من الخطورة".