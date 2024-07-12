الاشتباك مع عنصرين من "داعش" الإرهابي في صلاح الدين

وقال جهاز الامن الوطني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من الأمن الوطني اشتبكت مع عنصرين من داعش بعد نصب كمين لهما في صلاح الدين".وأضاف: "العملية تمت بعد متابعة تحركاتهما ونصب كمين لهما اثناء توجههما إلى مضافتهما".وأشار الجهاز الى ان "أحدهما مسؤول ما يسمى قاطع مكحول والآخر جندي لحمايته".