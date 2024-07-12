وزير الداخلية يكشف إجراءات تأمين زيارة محرم الحرام واعداد الزور الاجانب

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، انه "على مدى اليومين الماضيين وزارة الداخلية العراقية والإيرانية يتمان الإجراءات الأمنية على جانبي البلدين"، مبينا انه "كان هناك استطلاع ميداني وزيارت لتأمين الزيارات المليونية وزيارة الربيعين".وأضاف: "إجراءات الداخلية العراقية تمت بتأمين المنافذ الحدودية (الشلامجة وزرباطية والمنذرية والشيب) وتامين الطرق والساحات والاتفاق على الخدمات التي تقدمها الوزارات الأخرى والاتفاق مع الجانب الإيراني على تامين الزوار على جانبي الحدود".وأشار الشمري الى ان "كل الإجراءات كانت سليمة وبتواجد محافظي واسط وديالى وذي قار والبصرة"، مبينا ان "اعداد الزائرين بحدود 5 ملايين زائر وان منفذ الواصلية لن يتم افتتاحه لعدم اكمال إجراءات افتتاحه".