إصابة منتسب.. الأمن يشتبك مع مطلوب في النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة منتسب بعد اشتباك مع مطلوب في حي الكوفة بمحافظة النجف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً أمنياً أصيب بعد مطاردة واشتباك مع مطلوب بنهم جنائية ضمن حي الكوفة بمحافظة النجف".



وأضاف، أن "القوات الأمنية نجحت بالقاء القبض على المطلوب بعد محاصرته".

