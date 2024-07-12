الامن يداهم منزل استاذ جامعي في بغداد.. صدمة في المضبوطات

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية نفذت عملية دهم لمنزل استاذ جامعي ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة السيدية".واضاف، انه "تم ضبط كلاشينكوف وشواجير عدد 7 وطلق مسدد 2 علبة، وكيس نصف كيلو بودرة بيضاء اللون وربع كيس كريستال، ومنشورات دينية وحاسبات عدد 2 داخل منزله".وتشكل هذه المضبوطات "صدمة" لاسيما انها ضبطت داخل منزل استاذ جامعي يفترض انه يرشد الطلبة ويوعي بخطر المخدرات والسلاح المنفلت.