من الخارج مقهى ومن الداخل "مصائب".. مداهمة مكان مشبوه في البلديات

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية داهمت احد الاماكن في منطقة البلديات شرق بغداد، وهو من الخارج عبارة عن كوفي شوب وبالداخل توجد صالات للقمار والخمر"، مبينا انه "تم اغلاق الكوفي واعتقال صاحبه".