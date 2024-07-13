مطاردة وتبادل اطلاق نار.. ماذا يحصل في العمارة؟

السومرية نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت، عن القبض على 3 متهمين بعد الاشتباك معهم أثناء ارتكابهم الدكة العشائرية في احدى مناطق المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي علي حسن المياحي، تمكنت قوة من قيادة شرطة المحافظة، من إلقاء القبض على 3 متهمين لارتكابهم جريمة الدكة العشائرية في احدى مناطق مدينة العمارة، ضمن قاطع الكرامة".

وأضافت إن "ذلك جاء ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمفارز شرطة ميسان، في القضاء على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون"، مشيرة الى ان "عملية القبض تمت بعد مطاردة وتبادل إطلاق النار مع المتهمين، مما ادى لمحاصرتهم في منطقة حي المعلمين الجديد ضمن قاطع الكرامة".

وأكدت انه "تم ضبط ثلاثة قطع سلاح خفيف بحوزة المتهمين"، مشيرة إلى أنه "تمت إحالتهم إلى مركز التحقيق المختص، لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".