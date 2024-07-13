بغداد.. القبض على عصابة متخصصة بالقتل وسرقة الدراجات النارية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على متهمين اثنين أقدموا وبالجرم المشهود على سرقة دراجة نارية شرق العاصمة بغداد".وأضاف، انه "اثناء التحقيق معهم اعترفوا بكونهم عصابة وهما من أقدما على قتل صاحب الدراجة وسرقتها"، مشيرا الى ان "هذه العصابة متخصصة بالقتل وسرقة دراجات النارية".