احتراق 12 دراجة نارية محجوزة داخل مطار المثنى في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع ووصل الى 12 دراجة نارية محجوزة داخل كراج شعبة استخبارات اللواء ٥ شرطة اتحادية في مطار المثنى غربي بغداد".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة عليه"، مبينا انه "حسب خبير الأدلة، فإن الحادث يعود لتماس كهربائي".