مقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة باطلاق نار في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة باطلاق نار شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شقيقين فتحا نيران اسلحتهم باتجاه ثلاثة اشخاص ضمن منطقة الشماعية ضمن جانب الرصافة، ما اسفر عن مقتل الثلاثة وهم أب وابنه وابن شقيقه".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثا عن المنفذين وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".