بغداد.. اعتقال 5 متهمين بجريمة قتل واصابة 3 اشخاص

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيو، إنه "بعد وقوع حادث جنائي في منطقة (الشماعية) ببغداد، راح ضحيتها شخصين واصابة اخر بجروح، حيث تم تشكيل فريق امني مشترك من الفرقة الأولى شرطة اتحادية، وبإسناد الجهد الاستخباري، لتحديد مكان تواجد الجناة وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة، تم القاء القبض على خمسة متهمين بالجريمة".وأضافت، إنه "تم ضبط بحوزتهم أدوات الجريمة (3 مسدسات)، وإحالتهم مع الأسلحة اصولياً إلى الجهات المختصة، لينالوا جزائهم العادل".