بغداد.. الإطاحة بـ8 متسولين في جانب الرصافة

السومرية نيوز – امن



أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بفوج طوارئ بغداد السابع، اليوم الاثنين، القبض على 8 متسولين ضمن قاطع المسؤولية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب التوجيهات بمنع حالات التسول ضمن التقاطعات تمكنت مفارز من فوج طوارئ الرصافة السابع حيث من إلقاء القبض على 8 متسولين ضمن قاطع المسؤولية".



وأشارت الى ان "المتسولين تم تسليمهم اصوليا الى مراكز الشرطة اصوليا من قبل فوج طوارئ الرصافة السابع".