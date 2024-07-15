يختصر من الوقت أكثر من ساعتين.. افتتاح معبر ترابي بين بغداد والانبار (فيديو)

وواكبت السومرية افتتاح هذا المعبر شمالي العاصمة، الذي سيساهم في نقل المرضى والمواد الغذائية ويختصر من الوقت بين المنطقتين لأكثر من ساعتين ونصف.ويقول رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي في حديث للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات بغداد قامت بافتتاح المعبر بعد اخذ الموافقات اللازمة نتيجة مناشدة الأهالي والمواطنين"، مشيرا الى ان "الأهالي ناشدت مؤخراً بافتتاح هذا المعبر من أجل نقل الحالات الخاصة كالمرضى والمواد الغدائية".ويضيف ان "هذا المعبر مهم جداً بالنسبة للأهالي والمواطنين حيث سيخفف الكثير من معاناتهم، وسيسهم في اختصار الوقت بشكل كبير".أما قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، فيؤكد في حديث للسومرية نيوز، ان "أهالي محافظة الانبار كانوا يقطعون مسافات كبيرة للحصول الى مناطق العاصمة تصل الى ساعتين، لكن بسبب افتتاح هذا المعبر الترابي سيتمكنون من الوصول بسهولة خلال نصف ساعة فقط".