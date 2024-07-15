بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة.. القبض على متهم بالأنبار

وقالت القوات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا للجهود الامنية المتميزة لقوات الحدود في ضبط الممنوعات والمخدرات عبر الحدود، تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك القائم ضمن مديرية شرطة كمرك المنطقة الثانية وبواجب امني مشترك من ضبط متهم يحمل كمية كبيرة من الحبوب المخدرة نوع كبتاجون تبلغ نحو 10 الاف حبة كانت مخبأة داخل علب اجبان ودبس".وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه الى الجهات المختصة".