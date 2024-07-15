إخلاء 10 منازل للاشتباه بمواد "متفجرة مشعة" غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، إخلاء 10 منازل غربي بغداد للاشتباه بوجود مواد متفجرة مشعة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نوز، إن "مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) اخلت اكثر من 10 منازل سكنية ضمن منطقة خرنابات القريبة من المنزل الذي تم العثور فيه على مواد متفجرة وذلك للاشتباه بوجود مواد متفجرة مشعة".

وكان مصدر أمني، أفاد مساء الاثنين، بضبط مواد متفجرة داخل منزل غربي بغداد.