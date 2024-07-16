العثور على "داعشي" خلال البحث بمحيط بغداد ضمن عمليات محرم

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، نفذت تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة والسابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن /قيادتنا، عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي شملت مناطق قضائي (الطارمية والمحمودية) والقرى والأرياف والبساتين المحيطة بها".وأضافت انه "نتج عنها اعتقال (١٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (إرهابي داعشي) القي القبض عليه بعد رصد تواجده في أحد مناطق "الطارمية " شمالي بغداد، والمتهم مطلوب وفق المادة ٤/١ إرهاب"، مشيرا الى انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".