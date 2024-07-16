عمليات بغداد تغلق 7 شركات للسفر ومخازن لبيع المشروبات الكحولية غير المجازة

وقالت العمليات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، وضمن الخطط المرسومة لتفتيش وتدقيق شركات السفر والسياحة ومحال ومخازن بيع المشروبات الكحولية تمكنت قطعاتنا الأمنية متمثلةٌ بالفرقة الاولى والثانية شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز من (جهاز الامن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، مديرية الأمن/السياحي ، نجدة الكرادة ، استخبارات السعدون) وبعمليات منفصلة من غلق (٧) شركات للسفر والسياحة ومخازن لبيع المشروبات الكحولية واعتقال (١٥) مخالفين للضوابط والشروط المعمول بها، وفق محضر غلق اصولي وذلك ضمن عدة مناطق في جانبي الكرخ والرصافة".وأضافت أنه "تم احالة المخالفين والمواد المضبوطة للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".