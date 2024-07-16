منذ بداية 2024.. انخفاض معدلات الجريمة في بغداد بنسبة 28%

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، بأن وزارته أولت اهتماما بالغا لجرائم الاتجار بالبشر، ونفذت تبعا لذلك حملات كبرى للتصدي لها والحد منها، نتج عنها إلقاء القبض على 345 متهما بالاتجار بالبشر خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي.وبين في السياق ذاته، أن أعداد أوامر القبض التي صدرت للمده ذاتها، بلغت أكثر من 29 ألفا، من ضمنها جرائم المخدرات والمحالون ضمن المادة 4/ إرهاب، علاوة على تدمير 42 مضافة لداعش الإرهابي.وبشأن الأدوية المهربة، أوضح ميري أن ملاكات مديرية الجريمة المنظمة، ضبطت طنين منها إضافة إلى 12 ألف كارتون، لافتا إلى أن وزارته نفذت تحصينات مهمة لحماية حدود البلاد، إذ بلغ عدد الكاميرات الحرارية التي نصبتها من بداية العام ولغاية الشهر الحالي، 717، ليصل عددها الكلي إلى 1000، فضلا عن بناء 231 مخفرا ونصب 1570 برجا كونكريتيا.وذكر أن وزارته ومن خلال الإحصائيات التي تصدرها، أشرت انخفاضا بمعدلات الجريمة في العاصمة بنسبة 28 بالمئة، إذ تمكنت مفارز مكافحة إجرام بغداد من إصدار 1966 حكما خلال الفصل الأول من 2024 أهمها 22 حكم إعدام و33 حكما بالمؤبد، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.