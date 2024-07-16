غير رسمية.. اغلاق 20 كَراج لوقوف السيارات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حرصاً منا على أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة تواصل لجنة غلق متابعة وتفتيش الساحات (الگراجات) والمعارض في قيادة عمليات بغداد لتفتيشها الدوري والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة والموافقات الأصولية حيث تم وبالاشتراك مع قوة من الفرقة (الأولى ، الثانية ، الآلية شرطة اتحادية ، أفواج طوارئ بغداد الكرخ) من غلق (٢٠) گراج غير رسمي وذلك ضمن مناطق (المنصور، البياع، الكاظمية، حي العامل، الكرادة، ناحية الوحدة، حي التأميم، فلكة سلمان، النهروان) بجانبي الكرخ والرصافة".واكدت القيادة "توجيهاتها لأصحاب الساحات (الگراجات) والمعارض بضرورة اكمال الموافقات الأصولية لتجنبهم المسائلة القانونية".