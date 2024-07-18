الإطاحة بـ8 متسللين حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في دهوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها في الفوج الثالث لواء الحدود الأول ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى تمكن من إلقاء القبض على (8) متسللين بينهم (6) أجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك".وأشارت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".