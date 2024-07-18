صواريخ تتطاير في العاصمة.. ماذا يجري جنوبي بغداد؟

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "انفجاراً وقع بمخازن سلاح ضمن منطقة عويريج جنوبي العاصمة"، مشيراً إلى أنه "لم تعرف الاسباب ما اذا كان بسبب سوء التخزين او استهداف".وأضاف، أن "اصوات الانفجارات ما زالت تسمع جنوبي بغداد بسبب تطاير وانفجار العتاد الموجود".