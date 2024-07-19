جبال حمرين.. العثور على جثث 3 إرهابيين في موقع ضربة جوية

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، انه "الحاقاً ببياننا حول الضربة الجوية التي نفذت فجر اليوم الجمعة بواسطة طائرات F_16 في جبال حمرين على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين والتي جاءت بتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الارهاب وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".وأضاف البيان، انه "شرعت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب فوج كركوك، وبتنسيق وإسناد فني استطلاعي من خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة، لتفتيش مكان الضربة وعثرت على 3 جثث لقتلى العناصر الإرهابية، واستولت على أسلحة خفيفة واعتدة ومبرزات وحزامين ناسفين، فضلاً عن العثور على عدد من الأسلحة المدمرة والمعدات واجهزة الاتصال ومواد لوجستية مختلفة".واتم البيان، ان "الجهد الاستخباري والتنسيق بين قطعاتنا الأمنية البطلة حقق نتائج إيجابية عالية المستوى في دحر الإرهاب وتطهير أرض الوطن".