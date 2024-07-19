القبض على عصابة مختصة بتجارة وترويج المخدرات في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفق معلومات أمنية واستخبارية تؤكد المتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية ، القت قوة بإمرة آمر اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية القبض بالجرم المشهود على عصابة مكونة من 3 متهمين تقوم بترويج المواد المخدرة في منطقة الشعب ، حيث ضبط بحوزتهم (5 اكياس صغيرة معبأة بمادة الكريستال المخدرة تقدر بحوالي 26 غرام ، امبولات تستخدم للتعاطي ملوثة ، هواتف نقالة ) ، وبموجب أمر قضائي ، تمكّنت قوة من اللواء الثاني من تنفيذ عملية تفتيش لدار متهم مُلقى عليه القبض في وقت سابق بناحية النهروان".وأضافت: "تم خلالها ضبط مواد تستخدم لتعاطي المخدرات ( 7 بايب تعاطي ملوث ، مخزن مسدس، بالإضافة الى 2 دراجة نارية بدون اوراق اصولية) تم احالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".