"ميماتي" في قبضة الامن العراقي

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٠٦ قتل عمد متهم بقتل شقيقه عام ٢٠٢٣ وملقب بـ "ميماتي".وأضاف: "تم القبض عليه بعد نصب كمين له ضمن منطقة الامين شرق العاصمة بغداد".