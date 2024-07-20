انتحار منتسب بسلاحه الشخصي داخل منزله شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسبا في وزارة الداخلية ضمن نجدة منطقة بسماية أقدم على الانتحار بواسطة سلاحه الشخصي داخل منزله في منطقة المعامل شرقي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".