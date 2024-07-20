القبض على متهم أطلق النار على منزل وأصاب امرأتين شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود إخبار بوجود حادث إطلاق نار ضمن منطقة الغرير، توجهت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسم شرطة الشعب، ومركز شرطة سبع قصور إلى محل الحادث وتبين إصابة مواطنتين بإطلاقات نارية بعد قيام المتهم بإطلاق النار على دارهن ولاذ بالفرار".وأضافت: "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم التوصل إلى الجاني وتحديد مكان تواجده والقبض عليه بعد مطاردته، وضبط بحوزته سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف".