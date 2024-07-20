ميسان.. اندلاع نزاع عشائري قرب مرقد ديني

أفاد مصدر أمني، باندلاع نزاع عشائري قرب مرقد ديني في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اندلع نزاع عشائري مسلح قرب مرقد ابو سدرة في قضاء المجر".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن النزاع.