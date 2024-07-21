حاولوا تهريب مشروبات كحولية بعجلة حكومية.. القبض على موظفين في وزارة النفط

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم القاء القبض على موظفين في وزارة النفط بسيطرة اللج التابعة الى محافظة واسط اثناء محاولة تهريب مشروبات كحولية".وأضاف، ان "المتهمين متواجدين داخل مركز شرطة المزرعة لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم".وأوضح المصدر ان كميات المشروبات الكحولية هي كالتالي: 20 صندوق مشروب كحولي سعة 24 علبة معدنية و أربعة صناديق مشروب معبأ بعبوات زجاجية و 24 عبوة زجاجية كبيرة من مشروب كحولي إضافة الى 40 عبوة مشروب معبئة في عبوات بلاستيكية مخصصة للمياه".