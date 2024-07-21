ضبط اسلحة ثقيلة متنوعة شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اسفرت العمليات الأمنية التي نفذتها قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في منطقة السعادة شرق العاصمة بغداد من خلال تفتيش الدور السكنية والأراضي المتروكة، عن ضبط (بدن صاروخ كاتيوشا بالإضافة إلى 11 رمانة مختلفة)".وأضافت، انه "تم تسليمها اصوليا إلى الجهات المختصة".