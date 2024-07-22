اعتقالات وإزالة وتغريم لأكثر من 160 مولدة ببغداد

وعلى خلفية تشكيل مجلس محافظة بغداد لجنة مشتركة مع هيئة النزاهة وجهات أمنيَّة، لمتابعة آليَّة تطبيق أصحاب المولدات للتسعيرة الجديدة، قال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس صفاء المشهداني، إن عمل اللجنة أسفر عن اعتقال 28 من أصحاب المولدات في منطقة الدورة بسبب مخالفتهم التسعيرة الرسميَّة".وأضاف أنه "تمت إزالة مواقع 13 مولدةً وفرض غرامة ماليَّة على نحو 150 أخرى في بغداد"، مشيراً إلى أنَّ "الغرامات تراوحت ما بين مليونين إلى أربعة ملايين دينار بحسب الإنذارات وتكرار المخالفات"، بحسب صحيفة الصباح.ويوجد في بغداد لوحدها 14 الف مولدة، نصفها فقط مسجلة رسميًا، مايعني ان عدد المولدات التي تمت معاقبتها تبلغ 1% فقط من اجمالي عدد المولدات في بغداد.