مسدس وسكين مدمى وجثة في منزل بببغداد.. محاولات أمنية لتفكيك اللغز

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "رجلا قُتل داخل منزله ضمن منطقة الطي في شاطئ التاجي "، مشيرًا إلى أنه "تم الدخول الى المنزل من قبل القوات الامنية وتفتيش الدار والعثور على مسدس وسكين ملطخة بالدماء ".وأضاف انه "تم التحفظ على شقيق المقتول وعمه الذين يسكنون معه لوجود شكوك وخلافات عائلية وتهديد فيما بينهم".