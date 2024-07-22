بعد 6 أيام على هروبه من مركز شرطة الشعيبة.. "كيكو" في قبضة الامن

السومرية نيوز – امن



افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بالقبض على المتهم الذي تمكن من الهرب من مركز شرطة العشيبة في البصرة.



وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على المتهم الذي تمكن من الهرب من مركز شرطة العشيبة في البصرة"، مبينا ان "كيكو متهم بسرقة اموال الدولة".

وكان مصدر أمني، أفاد يوم الاربعاء الماضي 17 تموز 2024، بهروب موقوف ملقب بـ(كيكو) من مركز شرطة الشعيبة في البصرة، إلى جهة مجهولة.







