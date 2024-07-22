اعتقال تاجر مخدرات أجنبي الجنسية في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عملية نوعية لجهاز مكافحة مخدرات كربلاء، أدت الى اعتقال تاجر للمواد المخدرة يحمل جنسية أجنبية".وأضاف المصدر، أن "المعتقل كان بحوزته (1) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة"، مشيرا الى "نقل المعتقل الى أحد مراكز الشرطة".