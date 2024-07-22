اعتقال 19 متهما بينهم مخالفون للإقامة في بغداد

وقال إعلام القيادة في بيان، "بهدف تعزيز الأمن والإستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المواد المخدرة بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، تمكنت قوة من الفرقة (الأولى والثانية شرطة اتحادية) وبعمليات منفصلة، من إلقاء القبض على (19) متهما بينهم إرهابي مطلوب وفق المادة ٤/١ إرهاب بعد متابعة ورصد تحركاته ضمن منطقة "الغزالية".

وأضاف البيان "بينهم مخالفون لضوابط وشروط دائرة الإقامة والجنسية وآخرين وفق مواد قانونية مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة"، مشيرا الى "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".