بقاء بعضها بصفة مستشارين.. تفاصيل جديدة حول انسحاب التحالف الدولي من العراق

السومرية نيوز - امني

كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل جديدة حول مباحثات انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

ونقلت رويترز عن المصادر قولها ان "العراق يرغب في أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بالانسحاب مطلع شهر أيلول المقبل، وان ينهي عمل التحالف رسميا بحلول أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأمريكية بصفة استشارية جرى التفاوض عليها حديثا".

وأضافت انه "يجري مناقشة الموقف العراقي مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع في قمة أمنية"، لافتة الى انه "لا يوجد اتفاق رسمي على إنهاء التحالف أو أي جدول زمني مرتبط به حتى الآن".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحفية إن "الجانبين يجتمعان في واشنطن هذا الأسبوع لتحديد كيفية نقل مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على أساس التهديد الذي يشكله تنظيم داعش"، مضيفا أنه "ليس لديه مزيد من التفاصيل".