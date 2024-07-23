بغداد.. قتيل ومصاب بمشاجرة مسلحة في قضاء الزوراء

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة شخصين جراء مشاجرة مسلحة في قضاء الزوراء شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر ضمن قضاء الزوراء شرق العاصمة".



ولم يذكر المصدر، مزيداً من التفاصيل.