بحوزتهم قطع اثرية.. القبض على شبكة لتجارة الآثار في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السمرية نيوز، انه "بمتابعة حثيثة من قبل اللواء علي الحسناوي، قائد شرطة محافظة بابل، وبفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت مفارز أمنية مشتركة من جهاز المخابرات بابل ومديرية الجريمة المنظمة ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل والاستخبارات والأمن ومديرية الأمن الوطني، من إلقاء القبض على إثنين من المتهمين بتجارة الآثار".وأضافت، ان "العملية أسفرت عن ضبط قطعتين أثريتين بحوزة المتهمين، ليُحالوا مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".