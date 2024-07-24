عمليات بغداد تعتقل 26 متهما في جانب الرصافة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن خطط قيادة عمليات بغداد للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ومرتكبي الدكات العشائرية (ارهاب الاحياء السكني) والقضاء على هذه الظاهرة، حيث تمكنت القطعات الامنية في الفرقة الاولى شرطة اتحادية، من القاء القبض (٢٦) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم (١٢) متهماً "اطراف مشاجرات مسلحة" وضبط الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم في منطقة الكرادة، وثلاث متهمين اقدموا على اطلاق النار بإتجاه قواتنا الامنية اثناء تدخلهم لفض مشاجرة اندلعت بالاسلحة بين طرفين في منطقة النهروان".وفي سياق متصل تمكنت قوة اخرى من الفرقة ذاتها من "اعتقال (٤) اشخاص يقومون ببيع المشروبات الكحولية غير المجازة في الطرق العامة، وذلك ضمن منطقتي ( الكرادة، ابي نؤاس) بجانب الرصافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مشيرة الى "تسليم المعتقلين الى الجهات ذات الشأن لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".