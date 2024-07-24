بخمس محافظات.. الإطاحة بـ 10 تجار للمخدرات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لابطال المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، وبواجبات منفصلة وبكمائن محكمة تمكنت مفارز المديرية الميدانية من الاطاحة بعشرة تجار ومروجين للمواد المخدرة في محافظات (بغداد ، نينوى، الديوانية ، كربلاء المقدسة ، النجف الأشرف ) الصادره بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات)".وأضافت "ضبط بحوزتهم مواد مخدرة من الكريستال والحبوب وادوات تعاطي، حيث دونت أقوالهم بدائيا وقضايا وتسليمهم إلى الجهات المعنية أصوليا".