"أساليب لا أخلاقية وابتز النساء".. القبض على " شاباز" في أربيل (فيديو)

السومرية نيوز – امني

أعلنت مديرية اسايش أربيل، اليوم الأربعاء، عن القبض على مشعوذ اعتدى وابتز عدداً من النساء بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد تسجيل بلاغات من المواطنين بوجود شخص يدعى "شيخ شاباز" نشط مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى "السحر والشعوذة بضمان" واستغلاله بعض السيدات والاعتداء عليهن وتصوريهن بمقاطع فيديوية، وبعد التحري وتعقب الشخص المدعو "شيخ شاباز" من قبل قوات اسايش اربيل، وبعد خطة محكمة توصلت قواتنا الى هوية الشخص الحقيقة وهو (ف، ش، ا)".

وأضافت "بامر من قاضي تحقيق اسايش اربيل تم اعتقال المتهم"، مشيرة الى انه "خلال التحقيق اعترف المشعوذ (ف، ش، ا) بالجرائم المنسوبة اليه واستغلاله "السحر والشعوذة" لينفذ الاعتداءات المشينة على عدد من السيدات وتسجيل تلك الاعتداءات الا اخلاقية بفيديوهات ومن ثم تهديد السيدات بها لاستحصال الاموال منهن".