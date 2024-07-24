Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال 25 عاملا "اعتدوا" على منتسبين أمنيين في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تفاصيل مباحثات العراق مع الولايات المتحدة حول اخراج قوات التحالف الدولي

أمن

2024-07-24 | 14:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل مباحثات العراق مع الولايات المتحدة حول اخراج قوات التحالف الدولي
1,712 مشاهدة

السومرية نيوز – امني
كشفت وزارة الدفاع، عن تفاصيل مباحثات العراق مع الولايات المتحدة حول اخراج قوات التحالف الدولي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "قادت مع وزارة الدفاع الأمريكية الحوار الثاني للتعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في واشنطن، يومي 22 و23 تموز 2024"، مبينة انه "تم التأكيد على التزامهما بالتعاون الأمني والمصلحة المشتركة في الاستقرار الإقليمي".
 
وتابعت ان "الوفدين ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية الثنائية في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008، وفي إطار الاعتراف بشراكتنا الشاملة".
 
والتقى وزير الدفاع ثابت العباسي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وممثلين من وكالة التعاون الأمني الدفاعي والقيادة المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية وموظفي مجلس الأمن القومي.
 
وضم الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع، الذي التقى أيضًا بشكل منفصل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، ومدير جهاز مكافحة الإرهاب، ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة في العراق، وغيرهم من كبار المسؤولين الدفاعيين.
 
وأكد الوفدان الأمريكي والعراقي "التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وعزمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة لكلا البلدين في أمن العراق وسيادته، وفي استقرار المنطقة".
 
ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 2024 إلى المناقشات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي السوداني إلى واشنطن العاصمة في نيسان من هذا العام وحوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي في الصيف الماضي.
 
وخلال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، قرر الجانبان إنشاء لجنة عسكرية عليا ثنائية لتحليل ثلاثة عوامل - التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية - لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق.
 
واستمر حوار التعاون الأمني المشترك على أساس عمل اللجنة العسكرية العليا على مدى الأشهر الستة الماضية وفي اعتراف بالذكرى السنوية العاشرة القادمة للمهمة العسكرية للتحالف العالمي لهزيمة داعش في العراق. ومن المقرر إصدار بيان مشترك مفصل حول مستقبل مهام ووجود التحالف العالمي في العراق بعد فترة وجيزة في ختام عمل اللجنة العسكرية العليا.
 
وتعتزم الولايات المتحدة والعراق مواصلة التشاور بشأن تعزيز التعاون الثنائي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش بعد أكثر من عقد من التعاون بين التحالف الدولي والعراق.
 
وأشار مجلس الدفاع المشترك إلى الإنجازات التاريخية التي حققها التحالف في العراق وأشاد بملايين الضحايا الذين سقطوا على يد داعش.
 
ويشمل هؤلاء الضحايا مئات الآلاف من الضحايا الذين عانوا في الحملة لهزيمة داعش في العراق، مثل أفراد قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، والقوات الشريكة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأكد الجانبان "أهمية استمرار العراق في تقديم الدعم للتحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا وحول العالم".
 
وبالإضافة إلى ذلك، توصلت الوفود إلى تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية الثنائية، والتي تشمل التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية.
 
وناقش الوفدان كذلك الجهود الرامية إلى بناء القدرات العملياتية لقوات الأمن العراقية من خلال المساعدات العسكرية الأمريكية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك من خلال المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي.
 
وأكد الجانبان على "أهمية استمرار التعاون لضمان استدامة المعدات العسكرية الأمريكية التي تستخدمها قوات الأمن العراقية"، لافتين الى "قيمة التعليم العسكري المهني وبرامج التدريب الفني وقررا تعزيز كليهما".
 
كما استكشفا الفرص لتوسيع المشاركة العراقية في التدريبات العسكرية الإقليمية التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية وتعزيز علاقات الجيش العراقي مع قيادات المكونات الخدمية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية.
 
كما قرر الجانبان البدء في العمل على مذكرة تفاهم لتوفير إطار معزز لعلاقاتهما الأمنية الثنائية في السنوات القادمة، بما في ذلك الآليات لضمان الهزيمة الدائمة المستمرة لمنظمة داعش الإرهابية.
 
ودعماً لسيادة العراق وأمنه، أكدت الوفود أن البعثة الاستشارية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش ودعم وتطوير قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات الأمن الكردية.
 
حيث أكد الممثلون العراقيون التزامهم المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي.
 
وناقشت الوفود الحاجة الملحة المستمرة لإعادة النازحين والمحتجزين الموجودين حاليًا في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية ودعم جهود إعادة الإدماج في المجتمعات المحلية في العراق.
 
وتمثل عمليات الإعادة خطًا مهمًا من الجهود في القتال المستمر ضد داعش.
 
وأكدت وزارة الدفاع العراقية ان "النجاح في إتمام الحوار الثاني المشترك للتعاون الأمني يؤكد التزام البلدين بتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة العراق وجهود التعاون الأمني"، لافتة الى ان "العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق تعزز الاستقرار الإقليمي وتمثل التزام كلا البلدين بتعزيز اتفاق الإطار الاستراتيجي الشامل".

>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
صيانة وهمية وضمان كاذب .. شركات عالمية للسيارات تخدع زبائنها - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-07-24
Play
صيانة وهمية وضمان كاذب .. شركات عالمية للسيارات تخدع زبائنها - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-07-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
24-07-2024 | 2024
14:00 | 2024-07-24
Play
24-07-2024 | 2024
14:00 | 2024-07-24
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
Play
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-24
Play
نشرة ٢٤ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-24
Morning Live
Play
Morning Live
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
Play
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
Play
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
عشرين
Play
عشرين
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
Play
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
Play
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
Play
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
صيانة وهمية وضمان كاذب .. شركات عالمية للسيارات تخدع زبائنها - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-07-24
Play
صيانة وهمية وضمان كاذب .. شركات عالمية للسيارات تخدع زبائنها - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-07-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
24-07-2024 | 2024
14:00 | 2024-07-24
Play
24-07-2024 | 2024
14:00 | 2024-07-24
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
Play
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-24
Play
نشرة ٢٤ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-24
Morning Live
Play
Morning Live
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
Play
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
Play
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
عشرين
Play
عشرين
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
Play
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
Play
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
Play
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.