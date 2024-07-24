العثور على مقبرة جماعية في نينوى

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بالعثور على مقبرة جماعية في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اثناء ترميم احدى المدارس قيد الانشاء تم العثور على مقبرة جماعية مجهولة الهوية". وأضاف المصدر أن "المقبرة تم العثور عليها في حي السعد التابع لقضاء تلعفر بمحافظة نينوى".