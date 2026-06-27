العثور على طائرة مسيرة مجهولة في بغداد.. وفتح تحقيق بالحادث

وقال المصدر لـ ، إن "قوة أمنية عثرت على طائرة مسيّرة (درون) مجهولة ضمن قضاء النهروان".وأضاف، أن "القوة الأمنية فرضت طوقاً في مكان الحادث، ورفعت الطائرة ونقلتها إلى مكان آمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة".وأشار إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد مصدر الطائرة والأسباب التي أدت إلى وجودها في المنطقة".