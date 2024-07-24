اعتقال 25 عاملا "اعتدوا" على منتسبين أمنيين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " شرطة الرصافة اعتقلت 25 عاملا قاموا بالاعتداء على منتسبي الشرطة الاتحادية بمنطقة شارع فلسطين".

وأضاف المصدر أنه "لا يوجد اي اشتباكات وما حدث اطلاقات نار في الهواء من قبل القوات الأمنية لفض المشاجرة".