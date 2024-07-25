بينهم سحرة ومشعوذون.. عمليات بغداد تعتقل 20 متهما في العاصمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة، القت القبض على (٢٠) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ثلاث متهمين بالتزوير والسحر والشعوذة، واخرين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".وأضافت القيادة، أن "القوة ضبطت (٧) مسدسات، وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".