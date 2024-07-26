"تسول ومخالفين للإقامة".. القبض على 24 شخصا في بغداد

السومرية نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، عن القبض على 24 شخصا في بغداد بتهمتي التسول ومخالفة شروط الإقامة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بأشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة، نفذت دوريات نجدة بغداد الرصافة حملة للقبض على المتسولين والمتشردين والمخالفين لشروط الاقامة في التقاطعات والأماكن العامة ضمن مناطق متفرقة من جانب الرصافة".

وأضافت ان "الحصيلة هي القبض على 7 متسولين و17 مخالفا لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة"، لافتة الى انه "يتم تسليمهم إلى مراكز الشرطة أصوليا".